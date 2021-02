Vai chover? Conheça 5 apps que ajudam quem precisa sair de casa

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



08/02/2021 | 10:18



Com a chegada da época de chuvas, é importante estar preparado ao sair de casa. Para isso, seu smartphone pode ser uma mão na roda – há diversos apps que permitem aos usuários se planejarem antes de colocar o pé na rua. Confira uma lista com 5 deles.

QUICKO APP

O Quicko App é um roteirizador intermodal. Ele ajuda os usuários a traçarem rotas mais eficientes, convenientes e econômicas combinando diferentes modais, como ônibus, metrô, bicicletas compartilhadas e transporte individual. Além dos melhores caminhos, o aplicativo permite acessar as notificações em tempo real sobre a situação do transporte público, localizar estações e quantidade de bikes disponíveis, reportar ocorrências no trajeto e nos veículos, recarregar o saldo do Bilhete Único e ainda obter benefícios exclusivos. O app está disponível para iOS e Android.

CLIMATEMPO

Quer saber como estará o tempo durante o dia? Acesse o aplicativo do Climatempo, disponível para Android e iOS, e saiba as condições atuais e previsões do clima para o dia inteiro, pois ele mostra as oscilações de temperaturas e a possibilidade de chuvas, podendo filtrar as informações por bairro e cidade.

SOS CHUVAS

Disponível para Android e iOS, o SOS Chuvas é um aplicativo desenvolvido pelo Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais)/CNTEC que avisa se vai chover utilizando a localização exata do usuário. O aplicativo consegue antecipar a meteorologia com antecedência entre 30 minutos e 6 horas.

SP+SEGURA

SP+Segura é um aplicativo com informações colaborativas dos usuários que facilita reportar e localizar ocorrências na cidade, como pontos de alagamentos, falta de luz, queda de árvore, entre outras. Criado pela Secretaria Municipal de Segurança Urbana da Prefeitura Municipal de São Paulo, o app está disponível para Android e iOS.

RENTBRELLA

O Rentbrella é o aplicativo ideal para as pessoas que sempre esquecem de levar um guarda-chuva na bolsa. Disponível para Android e iOS, com ele os usuários podem localizar as máquinas de guarda-chuva compartilhado mais próximas, retirar um acessório de forma gratuita pelas primeiras 24 horas e depois devolvê-lo em qualquer um dos pontos espalhados pela cidade, entre estações de metrô, centros e prédios comerciais.