Policiais do Baep recuperam veículo roubado em Mauá

Do Diário do Grande ABC



06/02/2021 | 18:31



Policiais militares do 6º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) de São Bernardo recuperam, na tarde de hoje, veículo roubado em Mauá. A equipe visualizou um automóvel cujo emplacamento mostrava sinais claros de adulteração, fatos que motivaram a abordagem.

Na busca pessoal, com o passageiro foi encontrado um revólver calibre 38 com três munições picotadas e uma intacta e com o motorista nada de interesse policial.

Ao realizar a busca veicular, foi verificado que a placa do carro estava com fita isolante para alterar a numeração e após pesquisa via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), constou ser um veículo produto de roubo. Diante do exposto, os indivíduos e o veículo foram conduzidos para registro cartorário dos fatos.