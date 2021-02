Para crianças: 10 youtubers mirins que vale a pena acompanhar

Bianca Bellucci

05/02/2021



Com as crianças cada vez mais conectadas, o YouTube se tornou primeira opção quando o assunto é entretenimento. Tanto é que a empresa criou uma versão da rede social voltada para os pequenos, o YouTube Kids. Por ali, eles podem navegar sem o perigo de cair em conteúdo impróprio para a idade.

Só que, muito além de assistir, as crianças estão se tornando protagonistas do conteúdo. Hoje, é possível encontrar uma série de youtubers mirins na plataforma. Nesta lista, o 33Giga separou 10 canais infantis que fazem sucesso e merecem a inscrição. Confira!

Os irmãos Maria Clara e João Pedro são proprietários do maior canal infantil brasileiro no YouTube, tendo 24 milhões de inscritos e 12 bilhões de visualizações. Os vídeos costumam abordar brincadeiras, historinhas, desafios e paródias de músicas e conteúdos populares nas redes sociais.

Acompanhada da mãe, do pai e do irmão, Valentina cativa fãs com vídeos de sua rotina, bem como esquetes e brincadeiras que ocorrem dentro de casa. Vale destacar também que, atualmente, vários conteúdos são focados em sua boneca Bebê Reborn. Hoje, a garota conta com 21 milhões de inscritos e 6 bilhões de visualizações.

Com ajuda da mãe Camila Jakubovic, as gêmeas Melissa e Nicole deram início ao canal infantojuvenil em 2015. De lá para cá, as irmãs conquistaram 14 milhões de inscritos e mais de 3 bilhões de visualizações. Além de mostrar a rotina das meninas, os vídeos trazem brincadeiras, teatrinhos, vlogs e até videoclipes musicais.

Com 12 milhões de inscritos e 2 bilhões de visualizações, Isabela Castro é a protagonista do Bela Bagunça. Aqui, é possível encontrar vídeos de novelas, brinquedos, teatros, histórias e desafios. O diferencial do canal é que a garota se preocupa em atingir tanto o público feminino como o masculino.

Esta sugestão é para os pré-adolescentes. O canal do YouTube comandado por Juliana Baltar traz uma série de vídeos que acompanham sua rotina, bem como esquetes e desafios. A garota já soma mais de 11 milhões de inscritos e mais de 2 bilhões de visualizações.

Luíza Sorrentino é quem está à frente do canal. Nele, a garota publica vídeos de novelinhas, desafios, vlogs, trollagens e brincadeiras. Já conquistou 9,8 milhões de “pandinhas”, forma carinhosa que chama seus inscritos, e 2 bilhões de views. Vale destacar que ela também é proprietária do canal Luluca Games, voltado para o universo dos jogos e que tem 3,6 milhões de fãs.

Em seus vídeos, Rafael ensina brincadeiras para crianças, mostra seus passeios e viagens, e desafios com seu irmão João Pedro. Hoje, são 9,7 milhões de inscritos e 2 bilhões de views. É importante ressaltar que o canal foi apontado entre os influenciadores infantis que serão destaque em 2021, segundo a Winnin, startup que mapeia a cultura nas redes com inteligência artificial.

Sempre ao lado de sua família, a youtuber mirim faz desafios, mostra sua rotina e apresenta novos brinquedos e jogos para a criançada. Conta com mais de 9,6 milhões de inscritos e 2 bilhões de visualizações. Vale destacar que sua irmã mais nova, a Helena, também tem um canal infantil no YouTube.

Isaac começou a fazer sucesso pelo VINE, um aplicativo de vídeos curtos. Com o fim da rede social, ele levou seus fãs para o YouTube. Por ali, o garoto aposta principalmente em conteúdo de humor. Aliás, seu lado cômico é tão bom que ele até participou do programa “Vai que Cola”, exibido pelo Multishow. Hoje, o baiano reúne 7 milhões de inscritos e 811 milhões de views.

Carolina Monteiro conquistou a internet em 2015, após publicar um vídeo em que enaltece seu cabelo afro. Hoje, a garota continua publicando conteúdo voltado para a educação étnico racial, mas também aborda assuntos como moda e leitura. Seu canal no YouTube tem 35 mil inscritos e 1 milhão de views.