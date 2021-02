05/02/2021 | 07:30



O governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está considerando usar uma ordem executiva para perdoar débitos estudantis, afirmou nesta quinta-feira, 4, a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki. Biden já havia cogitado sua capacidade de agir no tema por meio de ordem executiva, mas preferiu instar o Congresso a aprovar uma legislação para cancelar US$ 10 mil em dívidas para cada tomador de empréstimo. No Twitter, Psaki afirmou que a "equipe está analisando se há alguma medida" que o presidente "possa tomar por meio de ação executiva". Além disso, indicou que Biden gostaria de assinar um projeto de lei no tema enviado pelo Congresso.