São Paulo acerta venda de Brenner para o FC Cincinnati dos Estados Unidos

05/02/2021 | 06:55



O São Paulo acertou a venda do atacante Brenner para o futebol dos Estados Unidos. O jogador de 21 anos defenderá o FC Cincinnati, que joga a MLS (Major League Soccer). A informação foi originalmente publicada pelo jornal The Post Cincy.

Brenner é atualmente o vice-artilheiro do São Paulo no Campeonato Brasileiro, com 11 gols, e foi um dos destaques do clube em seus melhores momentos na competição.

Os valores da negociação ainda não foram divulgados, mas informações preliminares apontam para uma venda que pode render mais de R$ 80 milhões aos cofres do clube tricolor, envolvendo bônus pelo rendimento do atleta. O contrato deve ser de cinco anos.

Nesta quinta-feira, jogadores da equipe do Morumbi realizaram atividades no CCT da Barra Funda, mas Brenner não compareceu. O próprio atleta teria pedido para deixar a equipe. O São Paulo recebe na próxima quarta-feira o Ceará, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na última temporada, o FC Cincinnati terminou na última posição da Conferência Leste. O clube usou suas redes sociais para fazer alusão à chegada de um brasileiro à equipe.

Brenner é tratado como um dos amuletos do São Paulo e que gerou muita expectativa por suas atuações, sendo cogitada inclusive convocação para a seleção brasileira principal. O atacante passou a jogar profissionalmente em 2017. Em 2019, foi emprestado ao Fluminense. No ano seguinte, retornou ao time do Morumbi, onde voltou a ter grandes atuações.