Grande ABC confirma três casos de Covid-19 em escolas estaduais

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



05/02/2021 | 07:00



Apenas quatro dias após a retomada da presença de professores e funcionários nas escolas estaduais do Grande ABC – os profissionais estão participando de planejamentos e capacitações – a região já confirmou três casos de Covid-19 entre servidores estaduais da educação. Conforme o Diário mostrou ontem, a diretora da EE (Escola Estadual) Maurício de Castro, na Vila São Pedro, em São Bernardo, Leonor Ferreira da Silva, foi afastada na semana passada por suspeita da doença e a contaminação foi confirmada na quarta-feira. Ontem, duas professores de Mauá também tiveram o diagnóstico positivo para o novo coronavírus.

Segundo relatos de docentes de São Bernardo, a diretora que está afastada teve contato com profissionais que continuam realizando as ações de planejamento. A coordenadora de polo do Grande ABC, Ariane Aparecida Butrico, garantiu em entrevista concedida ontem que a servidora não se contaminou em ambiente escolar e que não teve contato com outros funcionários, pois teria se afastado logo no início dos sintomas.

Sobre as professoras de Mauá, uma da EE Walt Disney, na Vila Bocaina, e outra na EE Olinda Furtado de Albuquerque Cavalcante, no Zaíra, as duas profissionais foram afastadas. Suas identidades não foram reveladas. Segundo a Seduc (Secretaria Estadual de Educação), as escolas citadas estão seguindo todos os protocolos definidos pelo centro de contingência para garantir a segurança de todos alunos e professores. “Os profissionais que testaram positivo foram prontamente afastados, bem como funcionários que tiveram contato com eles estão realizando teletrabalho. Destacamos que o plano para volta às aulas no dia 8 de fevereiro segue normalmente. Nenhum aluno das unidades será prejudicado”, informou a nota enviada pela pasta.



RETOMADA

A retomada das aulas presenciais na rede pública do Grande ABC em cinco das sete cidades da região está programada para ocorrer a partir do dia 1º de março. Na segunda-feira serão realizadas as atividades on-line. Em São Caetano, os trabalhos presenciais já se iniciam na segunda-feira na rede estadual e no dia 11 na municipal. Em Rio Grande da Serra, ainda não há definição sobre a retomada das atividades presenciais.

Nas demais cidades, as administrações reforçaram que não há qualquer impedimento para que as escolas estaduais retomem os trabalhos presenciais com ou sem alunos antes da data de 1º de março, cabendo a organização exclusivamente para a rede. A expectativa do governo estadual é que 35% dos alunos retornem às aulas em 1º de março, com revezamento entre os estudantes, para manter as medidas de distanciamento.