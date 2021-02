São Caetano traz quarteto para encorpar o elenco

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



05/02/2021 | 00:01



O São Caetano segue em fase de contratação de reforços para montar o elenco que disputará o Campeonato Paulista. Nos últimos dias, mais quatro jogadores chegaram para o técnico Wilson Júnior: o zagueiro Daciel, o lateral-esquerdo Fernando Júnior e os meias Guilherme e Rodderyk Perozo.

Daciel, 24 anos, disputou a última Série D do Campeonato Brasileiro pelo Coruripe, de Alagoas. Fernando Júnior, 25, por sua vez, estava no Botafogo da Paraíba, o qual defendeu na Série C e chega por empréstimo do São Bernardo FC.

Já Guilherme, 25, estava no Ituano, pelo qual também jogou a Série C e esteve a um passo do acesso ao segundo nível do futebol nacional. Por fim, o venezuelano Rodderyk Perozo, 27, atuava no Guabirá, da Bolívia. “Quando criança eu sempre sonhei em jogar no Brasil. Estou realizando agora e espero que as coisas saiam bem”, projetou.