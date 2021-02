Times da região fazem testes e medem forças em jogos treinos

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



02/02/2021 | 07:03



A maior parte do quinteto do Grande AC que se prepara para as disputas das séries A-1 e A-2 do Campeonato Paulista iniciou a fase de jogos treinos, parte fundamental do processo e que pode evidenciar aos treinadores carências no elenco e como está a evolução do trabalho. A única exceção é o São Caetano, que ainda aguarda a chegada de muitos reforços para começar este estágio das atividades.

No sábado, por exemplo, o Santo André visitou o Água Santa, no Estádio do Inamar, em Diadema. O placar ficou em 0 a 0. Foi o primeiro teste para os comandados do técnico Paulo Roberto, em preparação para a elite estadual, oportunidade para visualizar os reforços em condição de jogo antes da viagem para Jacutinga-MG, sexta-feira, onde a delegação permanecerá por 15 dias e pretende realizar mais três jogos treinos. “Segunda semana concluída com um amistoso para conhecermos melhor nossos atletas. Treino bem produtivo naquilo que foi planejado pela comissão”, publicou em uma rede social o auxiliar técnico Alan Dotti.

Já o Netuno, do técnico Sérgio Guedes, fez a segunda atividade do tipo – já havia enfentado o São Bento – visando o segundo nível do futebol paulista. “Foram dois jogos contra equipes de elite estadual e a nossa equipe conseguiu responder de forma positiva ao que vem sendo passado durante os treinamentos”, disse o zagueiro do Água Rodrigo Sam. Também foram a campo São Bernardo FC e Mauá FC, no Estádio Pedro Benedetti, e, apesar de o Índio contar com elenco sub-23 em preparação à Quarta Divisão, venceu o Tigre – que chega à A-2 com status de postulante ao acesso –, por 1 a 0.

Por fim, o EC São Bernardo foi à Capital enfrentar o Juventus, na Rua Javari, em encontro de futuros rivais da Série A-2. E o Cachorrão, em seu terceiro jogo treino desta pré-temporada, venceu por 3 a 0, gols de Chuck, Matheus Lú e Iago. Depois do triunfo, jogadores, comissão técnica e demais integrantes da delegação seguiram para Curitiba-PR, onde passarão as próximas duas semanas no CT Barcelos e têm programados duelos contra Athletico-PR e Coritiba.