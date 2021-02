Nasce a Ecolmeia. A Basf mantém o Projeto Água Viva. E o Ribeirão do Soldado ganha novo olhar

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



02/02/2021 | 07:00



Sexta-feira, 22 de janeiro de 2021. Ainda na Estrada do Ribeirão do Soldado, o gravador permanece ligado. Quem fala agora é Eliana Santos, da Ecolmeia. Foi ela quem procurou Memória para divulgar os planos de cuidar deste riozinho hoje encoberto pela vegetação exuberante de um dos braços urbanos da floresta atlântica, outrora espaço rural da Linha Galvão Bueno, colonizada por imigrantes italianos.

- A (indústria) Basf mantém o Projeto Água Viva. A Augustina, filha do Sr. Antonio, faz parte do conselho de voluntários da Basf – o CCC (Conselho Consultivo Comunitário), formado por representantes da vizinhança da indústria.

- Fui apresentada a Augustina, que me disse:

– O sonho do meu pai era ver de novo o espelho d’água do Ribeirão do Soldado.

- Aquilo me pegou bem forte e nasceu a ideia desse projeto para 2021.

- A Colmeia foi fundada em 2006 dentro da Secretaria da Fazenda do Estado (o posto de São Bernardo, da Avenida Prestes Maia). Agora, aposentada da área financeira, estudei, me especializei, fiz a faculdade ambiental pensando em vários projetos – daí o olhar para o Ribeirão do Soldado.

Diário há meio século

Terça-feira, 2 de janeiro de 1971 – ano 13, edição 1450

Manchete – Brasil retira-se da reunião da OEA

Em 2 de fevereiro de...

1916 – Organizam-se os canteiros de Ribeirão Pires. A polícia de São Bernardo os chama de anarquistas. É preso o líder Alexandre Zanella, remetido para São Paulo.

1946 – Instalada a Assembleia Constituinte após a queda de Getúlio Vargas.

1956 – Depois de 81 anos, a imagem de Nossa Senhora da Penha era conduzida, em procissão, à Catedral Metropolitana da Sé: Penha, a padroeira da cidade de São Paulo.

Hoje

- Dia do Agente Fiscal.

- Dia de Iemanjá.

Santos do dia

- Nossa Senhora dos Navegantes.

- Maria Domenica Mantovani.

- Nossa Senhora da Candelária.

- Nossa Senhora da Luz.

- Igreja celebra hoje a apresentação do Senhor do Templo: festa remonta ao século IV em Jerusalém.

Municípios paulistas

- Hoje é o aniversário de Itu, fundado em 1610 e elevado a município em 1657, quando se separa de Santana de Parnaíba. O nome significa ‘salto’.