Jornalista interrompe bate-papo ao vivo com Rodrigo Bocardi para receber o almoço

01/02/2021 | 08:10



Um bate-papo ao vivo sempre está sujeitos à situações diferentes. E foi exatamente isso que aconteceu quando Renato Peters conversou com Rodrigo Bocardi na manhã desta segunda-feira, dia 1, durante o Bom Dia São Paulo.

O jornalista esportivo está no Catar para cobrir a disputa do Palmeiras no mundial. Mas ele explicou que por conta da pandemia do novo coronavírus nos seis primeiros dias de sua chegada ao local, ele precisa ficar isolado dentro do hotel no qual está hospedado. Por isso, precisa receber todas as suas refeições dentro do quarto.

E logo que a conversa com Bocardi começou, chegou o almoço do jornalista, que precisou parar por alguns segundos o bate-papo para receber a refeição:

- Bocardi, eu vou precisar para um pouco aqui porque acabou de chegar o meu almoço e seu eu não receber fico sem comida, explicou Peters, antes de virar a câmera e mostrar tudo o que estava fazendo para ter a comida em mãos.

Uma situação para lá de inusitada, né? Depois disso, ele continuou a conversar com o âncora do jornal da manhã normalmente, explicando como está toda a situação no Catar. Hilário!