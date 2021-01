Setores de transportes e saúde lideram oferta de vagas

Da Redação



31/01/2021



O setores de transporte e de saúde são os que mais oferecem vagas nesta semana no Grande ABC. As centrais de trabalho e renda do Grande ABC e a agência Luandre têm 422 oportunidades de trabalho para vários níveis de escolaridade.

No setor de saúde, que ganhou importância ainda maior com a pandemia do novo coronavírus, há 40 postos vagos para enfermeiros na CTR (Central de Trabalho e Renda) de São Bernardo (Rua Marechal Deodoro, 2.316, Centro). A Luandre (luandre.com.br) busca auxiliares de enfermagem para atuar em centro cirúrgico e também em internação, além de técnico de radiologia.

Na área de transporte, a CTR de São Bernardo tem 40 vagas para ajudante de motorista. Para concorrer é necessário tem o ensino fundamental completo e seis meses de experiência. No mesmo local, existem oito postos destinados a assistentes de logística. Os concorrentes precisam ter concluído o ensino médico e comprovar seis meses de atuação na função. Estas funções estão entre as 260 disponíveis no local.

No Atende Fácil de Ribeirão Pires (Avenida Capitão José Gallo, 55, Centro) se destacam as 15 oportunidades para motoristas de ônibus. A central não informa escolaridade nem o experiência desejada.

No ramo comercial, a CTR de São Bernardo dispõe de dez vagas para pessoas com necessidades especiais, os chamados PCDs, são cinco para operador de loja e outras cinco para operador de caixa. Em Ribeirão são 33 postos em aberto para várias outras funções.

Em Santo André, no CPTER (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda), no Paço, estão disponíveis 20 colocações para assistente de vendas (uma), atendente de lanchonete (uma), auxiliar administrativo (uma), auxiliar de escritório (uma), inspetor de qualidade (duas), montador de andaimes (quatro) e montador de pneus (cinco) e vendedor interno (cinco).

Em São Caetano, existem 74 oportunidades. Mauá tem cinco. Diadema não informou o quadro de chances da semana. Por causa da pandemia do novo coronavírus, os candidatos devem se informar sobre a necessidade de agendamento nos postos.