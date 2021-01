Correção: Com aglomeração, torcedores fazem festa para recepcionar o Palmeiras

31/01/2021 | 10:42



Mesmo com o cancelamento do trio elétrico em que subiriam os jogadores e comissão técnica do Palmeiras para comemorar a conquista da Copa Libertadores após a vitória por 1 a 0 sobre o Santos na final, os torcedores fizeram uma enorme festa para recepcionar o elenco campeão. A comemoração começou já no aeroporto de Guarulhos e se estendeu até a Academia de Futebol, onde centenas de palmeirenses se reuniram e promoveram o "corredor verde" na madrugada de sábado para domingo.

Uma multidão de torcedores se aglomerou em frente ao CT do Palmeiras, na zona oeste de São Paulo, ignorando os protocolos para evitar a disseminação de covid-19. A capital paulista está na fase vermelha do plano de combate ao coronavírus e, neste final de semana, podem funcionar apenas serviços essenciais. Até por isso, o clube desistiu de colocar os jogadores em cima do trio elétrico na porta da Academia, como havia sido informado à imprensa antes de o voo do Rio de Janeiro para São Paulo decolar.

Os torcedores, porém, não ligaram para a ausência do trio e festejaram desde a saída do ônibus com a delegação de Guarulhos até a chegada à Academia de Futebol, que ocorreu por volta das 2h. Alguns atletas, como Raphael Veiga, subiram no teto do ônibus para celebrar a conquista com a torcida. O meio-campista e Luiz Adriano foram alguns que compartilharam imagens da recepção nas redes sociais. "A América é verde", escreveu Veiga, que é torcedor do Palmeiras.

A Polícia Militar formou uma barreira na entrada da Academia de Futebol. Ao descer do ônibus, vários atletas, como Luiz Adriano, Felipe Melo, Luan e Gabriel Menino, foram cumprimentar os torcedores.

Imagens aéreas exibidas por canais de televisão mostraram que torcedores palmeirenses acompanharam a delegação no trajeto do aeroporto até a Academia de Futebol. Antes da partida, a torcida também se aglomerou em ruas próximas ao Allianz Parque para ver a final e depois comemorar o bicampeonato continental. A esquina das ruas Palestra Itália e Caraíbas teve milhares de presentes assistindo à partida com o Santos.

O Palmeiras folga neste domingo, mas já tem compromisso na terça-feira, diante do Botafogo, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Abel Ferreira deve escalar reservas para essa partida já que a prioridade é a disputa do Mundial de Clubes. Na quarta, a delegação viaja para o Catar. A estreia na competição está marcada para o próximo domingo contra o vencedor de Tigres, do México, e Ulsan, da Coreia do Sul.M