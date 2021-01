Gusttavo Lima e Andressa Suita são flagrados juntos no Rio de Janeiro

31/01/2021 | 09:10



Após o anúncio chocante do fim do casamento no final de 2020, parece que Gusttavo Lima e Andressa Suita estão ensaiando uma reconciliação! Agora esses rumores ficaram ainda mais fortes, já que estão circulando na web fotos de flagra em que o casal aparece junto em uma viagem no Rio de Janeiro.

No registro, é possível ver que ambos estavam acompanhados dos filhos, Gabriel e Samuel.

Nas redes sociais, os fãs celebraram o fato de os dois aparecerem juntos:

Eu gosto tanto dela! E não a julgo! Quando a gente ama.

Amo eles!

Voltem logo, façam uma menina mostrem o amor!

Amo esse casal!

Vale citar que, apesar de ter sido noticiado que o casal anulou o divórcio, nenhum dos dois falou sobre o assunto ainda. Mas os fãs definitivamente estão gostando de ver a família reunida novamente!