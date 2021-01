Pai de Manu Gavassi brinca nas redes sociais e fãs acham que é indireta para Fiuk

30/01/2021 | 09:10



O Big Brother Brasil 21 não fez uma semana de seu início e já está dando o que falar, tanto positivamente por causa do elenco escolhido quanto negativamente porque este mesmo elenco passa mais tempo chorando do que levando entretenimento.

E como você viu, Fiuk, o filho de Fábio Jr., é uma das atrações dentro da casa mais vigiada do Brasil e ele acabou recebendo uma indireta de João Vicente em que ele dizia em um tweet:

Rapaz. Nunca vi uma máscara cair tão rápido no BBB. Cara sorridente com uma lágrima.

E os fãs acabaram entendendo que era para o cantor, mesmo sem ele colocar nenhum tipo de nome dentro do comentário. Além disso, o pai de Manu Gavassi também aproveitou a mesma rede social para fazer uma nova crítica a alguém que está dentro da casa e ele escreveu:

A sorte das pessoas "não legais" de verdade é q o brasileiro é fácimmm de ser enganado. Cara de bobo.

E para quem não sabe, Fiuk já teve um relacionamento bem breve com a participantes do BBB 20, em meados de 2014. Assim como João Vicente, Zé Luiz, não colocou nome de ninguém no comentário e logo em seguida brincou ao ver as especulações dos fãs e comentou que eles tem uma imaginação fértil. Será que foi indireta?