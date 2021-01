Há diferença entre 'mágica' e 'ilusionismo'?

Luís Felipe Soares



31/01/2021 | 00:01



As palavras mágica e ilusionismo acabam por significar, em geral, a mesma coisa. Funcionam como sinônimos para designar fatos e momentos cheios de truques que acabam chamando a atenção do público de diferentes idades para algo muito incomum, como ‘tirar’ uma moeda de trás da orelha de alguém, ‘puxar’ um coelho de dentro de uma cartola aparentemente vazia ou fazer ‘desaparecer’ um helicóptero diante de centenas de pessoas na plateia.

Considerado mais popular, o termo ‘mágica’ remete a tempos bem antigos. Ele começou a surgir quando aqueles que eram chamados de magos ou feiticeiros realizavam certas ações estranhas, casos de bater palmas e as portas se abrirem ou aparecer fogo em um altar, por exemplo. Os primeiros registros datam de cerca de 2.000 a.C. (antes de Cristo), na época dos faraós, no Antigo Egito.

Já o segundo está ligado à era moderna. Os ilusionistas abusam do controle dos sentidos do corpo humano (visão, tato, audição, olfato e paladar) para enganar o público em performances, com os fãs pagando ingressos para espetáculos do gênero sabendo que estão sendo tapeados de alguma maneira e querendo ter este tipo de experiência. Foi a partir do século XIX que os shows começaram a ganhar espaço em teatro.

Essas ações necessitam de conhecimentos específicos para serem realizadas. Os estudos incluem habilidades com as mãos, agilidade nos movimentos e controle de público ao redor, entre outras coisas. Informações de áreas de matemática, física, química e até da psicologia (disciplina que analisa comportamentos e processos mentais de pessoas e grupos) fazem parte da preparação de um mágico. Pequenos kits comerciais dão chance para que curiosos realizem algumas brincadeiras, mas cursos mais completos e treinos regulares são essenciais para a carreira dentro da mágica.

Um dos grande desafios de um profissional da área é animar o ambiente onde irá fazer seu show. Quanto mais animado e alegre estiver o grupo próximo, melhor para que a diversão e os sorrisos apareçam. Ser comunicativo e saber como contar uma história de maneira chamativa são características importantes para meninos e meninas que se interessam por esse universo, assim como guardar segredos por trás dos truques.

O Dia Mundial do Mágico foi escolhido em homenagem à data de morte do italiano São João Bosco, padroeiro dos mágicos na Igreja Católica, em 31 de janeiro de 1888

Consultoria de Luis Laurito, mágico, professor e fundador do site Magicando (www.magicando.com.br), que disponibiliza informações e cursos sobre mágica.