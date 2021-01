Após vídeo vazado de Kanye West, fãs enxergam alfinetada de Kim Kardashian no rapper

27/01/2021 | 16:11



Está circulando na web um vídeo em que Kanye West aparece aos gritos com Chance The Rapper e em uma publicação de Kim Kardashian, esposa de West, a influencer aparece toda suja de glacê posando fazendo um bico e um sinal de paz. Na legenda ela diz:

Não seja complicado!

Os seguidores que adoram levantar polêmicas, chegaram até a estranhar a publicação da integrante do clã das Kardashians e alguns até suspeitaram dela estar escondendo alguma mensagem com essa publicação.

E como os fãs não tem nada a temer, uma delas chegou até a fazer uma brincadeira comentando que Kanye deveria ter sido marcado nesta publicação. E ainda sobre o vídeo, segundo informações do Daily Mail, ele provavelmente é um trecho de um futuro documentário sobre um processo de gravação do novo álbum de Kanye West, intitulado Donda.

Lembrando que está acontecendo uma enorme pressão para o até então casal comentar se estão realmente juntos ou não. Tudo porque, segundo o New York Post, a candidatura do rapper para a presidência americana em 2020 está sendo um divisor de águas para que Kim desista do casamento deles, mas como dito anteriormente, nenhum dos dois levou o assunto para frente e assumiu para a imprensa.