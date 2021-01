Rapper é encontrado morto aos 21 anos de idade

27/01/2021 | 09:10



Mais uma notícia triste para o mundo da música. O rapper norte-americano 6 Dogs foi encontrado morto em casa na cidade de Atlanta, no estado da Georgia, segundo informou o Daily Mail. A morte do artista de 21 anos de idade foi noticiada no dia 26 de janeiro, e a publicação fala que a suspeita cogitada pelas autoridades locais é suicídio.

6 Dogs havia se recuperado há poucos meses da Covid-19, mas em novembro de 2020 fez um post no Twitter dando indícios de dramas pessoais com a saúde mental, o que fortalece as suspeitas da causa da morte.

O rapper deu início à carreira há cinco anos, quando assinou contrato com a gravadora Interscope Records. Suas canções tratavam principalmente de drogas, carros e relacionamentos. Ele tinha como principais referências Kanye West e A$AP Rocky.