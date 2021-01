Cafu tem planos maiores para 2022

Raphael Rocha



Esta coluna mostrou ontem que há muita gente disputando a paternidade do prefeito de Rio Grande da Serra, Claudinho da Geladeira (Podemos), mas há uma figura que é considerada vital e central na gestão rio-grandense: Carlos Augusto César, o Cafu. Candidato pelo PT em 2004 e 2008, Cafu foi trabalhar em Hortolândia com a família Perugini – Angelo Perugini é o atual prefeito da cidade do Interior e sua ex-mulher Angela foi deputada federal e estadual pelo PT. Mesmo distante, Cafu nunca se desligou do Grande ABC, muito menos de Rio Grande. Desta vez, acertou em cheio. Além da vitória de Claudinho, colocou sua ex-mulher Penha Fumagalli (PTB) como vice, viu seu ex-cunhado Charles Fumagalli (PTB) virar presidente da Câmara e tem uma casta de secretários de sua indicação. Diante de todo cenário, deixou escapar a algumas figuras da região que sonha em ser candidato a deputado estadual. Podemos, de Claudinho, ou PSD, de Perugini, são as alternativas discutidas.

BASTIDORES

Palestras

A Câmara de Santo André promove nesta semana um ciclo de palestras sobre a estrutura e o funcionamento do Legislativo municipal. O presidente da casa, Pedrinho Botaro (PSDB), convidou especialistas – de dentro e de fora da Câmara andreense – para debater temas relacionados ao dia a dia do Parlamento. Amanhã, o advogado especialista em direito eleitoral Leandro Petrin falará sobre o município na Federação brasileira. Na sexta-feira, Marcos Antônio Assumpção Cabello, conselheiro da OAB paulista e integrante do conselho federal da OAB, discorrerá sobre fake news e crimes informáticos. Os debates serão transmitidos pelo canal da Câmara no Youtube.

Líder de governo

Sobrinho do ex-prefeito de Ribeirão Pires Saulo Benevides (Avante), o vereador Anderson Benevides (Avante) foi convidado – e aceitou – para ser líder do governo de Clóvis Volpi (PL) na Câmara. Anderson se aproximou de Volpi pouco depois da eleição, já que o Avante defendia a reeleição de Adler Kiko Teixeira (PSDB).

Mudança de força

Duas nomeações efetivadas pelo prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), reforçam a tese de escanteamento do ex-vice-prefeito Paulo Eugenio Pereira Junior (PT) no petismo local. Duas figuras que sempre foram próximas de Paulo Eugenio foram confirmadas no governo de Marcelo: Roberto Bergamaschi na gerência financeira do fundo municipal de saúde e Aldo Cursino na vigilância sanitária.

Nomeações

Dois ex-vereadores do PSB de Diadema foram nomeados para cargos em comissão no governo de José de Filippi Júnior (PT). Paulo Bezerra (PSB) e Célio Boi (PSB) foram indicados para a gestão petista. Bezerra será diretor de departamento na Secretaria de Meio Ambiente, pasta liderada por outro ex-vereador: Vaguinho do Conselho (SD). Boi será diretor de departamento na Secretaria de Serviços e Obras, setor administrado por Luiz Carlos Theophilo.

Visita

O deputado federal Alexandre Padilha (PT) esteve na segunda-feira em Ribeirão Pires para colocar o mandato à disposição de Márcia Gomes da Cruz (PT), que integra o mandato Coletiva de Mulheres. Logo depois, Padilha, Márcia e as demais integrantes do mandato em Ribeirão se reuniram com o presidente da casa, Guto Volpi (PL). Houve cobrança para que Guto desengavete proposta feita pelas petistas para criação de comitê legislativo de acompanhamento de gastos e atuação da Prefeitura diante da Covid-19. A pauta foi sugerida por Márcia, mas pouco andou até agora. Guto prometeu analisar.