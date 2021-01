Governo Claudinho registra primeira baixa no secretariado

Júnior Carvalho

27/01/2021



O governo do prefeito de Rio Grande da Serra, Claudinho da Geladeira (Podemos), registrou sua primeira baixa no secretariado em menos de um mês de mandato – a primeira também em todo Grande ABC. Nomeado secretário de Administração na semana inaugural de janeiro, Daniel do Amaral deixou o posto em menos de um mês e será substituído por Alexsandra Silva Aguiar.

A exoneração de Amaral foi publicada ontem no Diário Oficial. O texto da portaria cita demissão “a pedido”. Em outro despacho, Claudinho tirou Alexsandra do posto de secretária adjunta de Finanças e realocou a aliada no comando de Administração. Ela é ligada ao grupo do ex-prefeiturável Carlos Augusto César, o Cafu, que também bancou outros quadros na gestão de Claudinho.

Ao Diário, o prefeito minimizou a baixa e explicou que tem feito readequação da equipe para colocar figuras que sejam “alinhadas” com o setor que integram. O prefeito não deu detalhes sobre o que motivou a saída de Amaral nem confirmou se o agora ex-secretário será realocado em outro cargo.

“Estamos readaptando os lugares para poder ver onde podemos colocá-lo. Estamos avaliando (se Amaral assumirá outro posto no governo) e montando uma equipe técnica, fazendo lives nas redes sociais para apresentar todos os secretários para a população”, disse Claudinho. “Às vezes uma pessoa entra em um setor e pode não ter muita afinidade”, justificou, sem explicar se estava se referindo diretamente a Amaral.

Advogado, o agora ex-secretário é de Mauá. Assim como Claudinho, é oriundo do PT e, na cidade vizinha, integrou o grupo da família Rubinelli – que tem pai e filho, os ex-vereadores Wagner e Fernando, como secretários de Administração e de Serviços Urbanos do governo do prefeito Marcelo Oliveira (PT), respectivamente. Também foi chefe de gabinete e assessor na Câmara mauaense e chegou a ocupar o posto de secretário de Cultura no governo interino de Alaíde Damo (MDB), em 2019.

O Diário não localizou Daniel do Amaral para comentar a saída repentina no governo de Claudinho da Geladeira.