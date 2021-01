Mulher é presa acusada de matar o companheiro em São Bernardo; ela alega legitima defesa

Do Diário do Grande ABC



26/01/2021 | 16:49



Uma mulher de 21 anos - cujo nome não foi divulgado pela Secretaria de Segurança Pública - foi presa em flagrante após esfaquear e matar seu companheiro, um motoboy de 28 anos, na manhã desta segunda-feira (25), por volta das 8h, na Rua Manoel Vital do Carmo, bairro Montanhão, em São Bernardo.

Policiais militares atenderam a ocorrência e, no endereço indicado, encontraram o corpo da vítima com um ferimento na região do pescoço. O óbito foi constatado pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ainda no local. Posteriormente, a autora foi localizada, também ferida. Ela foi encaminhada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Baeta Neves.

Segundo a mulher, a facada foi para se defender. Exames periciais foram solicitados aos institutos Médico Legal (IML) e de Criminalística (IC). O caso foi registrado como homicídio pelo 6º Distrito Policial de São Bernardo.