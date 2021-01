Via Anchieta apresenta pontos de lentidão sentido Litoral

Do Diário do Grande ABC



26/01/2021 | 15:22



Atualizado às 17h

Nesta terça-feira (26), a Anchieta apresenta tráfego congestionado, sentido Litoral, do km 37 ao km 42, devido a reflexo de acidente. As faixas já foram liberadas e não será mais necessária a inversão de pista. Pelo mesmo motivo, a Interligação Planalto está congestionada da Imigrantes para a Anchieta, do km 3 ao km 1.

A rodovia dos Imigrantes registra lentidão no sentido capital, do km 56 ao km 49, também devido ao excesso de veículos.

O tempo está encoberto e a visibilidade é boa nos trechos.

O SAI está em Operação 5x3. Para a descida, os motoristas utilizam a pista sul da via Anchieta e pista sul da rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra é realizada apenas pela pista norte da rodovia dos Imigrantes.