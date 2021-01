Faustão irá deixar a Globo no final de 2021

25/01/2021 | 12:10



Fim de uma era! De acordo com o colunista Flávio Ricco, Fausto Silva vai deixar a TV Globo no final de 2021. Após 31 anos no ar de maneira interrupta, o Domingão do Faustão deve deixar a grade da emissora em dezembro e o contrato do apresentador não deve ser renovado.

Ainda segundo o colunista, a Globo deve reestruturar sua programação dos domingos a partir de 2022, e estudos ainda irão definir se o Domingão continua com outro apresentador ou apresentadora. O diretor de entretenimento do canal, Ricardo Waddington, ofereceu uma outra atração para Faustão comandar nas noites de quarta-feira, mas ele não aceitou.

Ricco, que é amigo pessoal de Faustão, ainda afirmou que ele irá avaliar propostas após sua despedida da Globo, onde ficou por mais de três décadas:

- Afinal, serão 32 anos de casa, com muitas conquistas, prêmios e o reconhecimento de um trabalho muito bem feito, teria dito o apresentador ao colunista.

Procurada, a assessoria da emissora não respondeu nossos contatos até a publicação dessa nota.