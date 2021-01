Operação Pancadão evita baile funk em Santo André

Da Redação



25/01/2021 | 10:27



A GCM ( Guarda Civil Municipal), com apoio do SEMASA, na noite de sábado, ocupou um terreno localizado na rua Carneiro Ribeiro, no bairro Santa Cristina, em Santo André, onde estava previsto para ocorrer a festa na madrugada de domingo (24).

A ação faz parte da Operação Pancadão e resultou na abordagem de 12 pessoas, averiguação de cinco veículos, além de quatro autuações e 15 orientações, evitando então que a festa, que ocorreria de maneira ilegal, em desacordo com as restrições de prevenção contra o coronavirus, fosse realizada.

A operação ocorreu de forma tranquila e colaborativa, não houve a necessidade de fechamento de nenhum estabelecimento ou lacração.

Na sexta-feira (22) 10 estabelecimentos foram notificados e orientados a fechar às 20h e foram emitidos cinco termos de compromisso para estabelecimentos que estavam em desacordo com os protocolos sanitários.