Presidente do México, López Obrador diz que testou positivo para covid-19

25/01/2021 | 07:37



O presidente do México, Andrés López Obrador, 67, anunciou neste domingo, 24, que está infectado com covid-19 e tem sintomas leves. "Lamento informá-los que estou infectado com covid-19", escreveu López Obrador. "Os sintomas são leves, mas já estou em tratamento médico. Como sempre, estou otimista." O presidente mexicano disse que nomeou a secretária do Interior do país, Olga Sánchez Cordero, para representá-lo nas conferências que faz diariamente durante as semanas. "Estarei ciente dos assuntos públicos do Palácio Nacional", afirmou. "Por exemplo, amanhã (hoje, segunda-feira) atenderei a uma ligação com o presidente (da Rússia) Vladimir Putin porque, independentemente das relações de amizade, existe a possibilidade de que nos enviem a vacina Sputinik V."