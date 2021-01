Filme '007 - Sem Tempo Para Morrer' é adiado pela terceira vez

22/01/2021 | 08:59



O novo filme do agente James Bond, 007 - Sem Tempo Para Morrer (No Time To Die) teve a data de lançamento novamente adiada por causa da pandemia de coronavírus. A produção chegará aos cinemas no dia 8 de outubro. O filme protagonizado por Daniel Craig estrearia originalmente em abril de 2020, depois passou para novembro e agora sofre seu terceiro adiamento.

Este terceiro adiamento coloca novamente em evidência os questionamentos sobre o calendário de lançamentos para este ano de Hollywood, que estava confiante de que depois de 2020 os cinemas voltariam a uma relativa normalidade.

Agora o tema está presente nos grandes estúdios que, após o atraso na estreia do filme de James Bond, podem adiar também seus lançamentos mais imediatos - ou optarem pelo mercado digital.

O agente secreto britânico é sempre um grande ímã para o público, mas desta vez ele vem com um arsenal extra em No Time to Die: é o último filme de Daniel Craig como Bond, Billie Eilish assinou a edição da trilha sonora, Ana de Armas e Rami Malek aparecem em seu elenco - e Cary Joji Fukunaga é diretor do filme.

Craig, 52, estrelou Casino Royale (2006), Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012) e Spectre (2015) dentro do saga sobre o agente James Bond. Este último filme arrecadou US$ 881 milhões em todo o mundo, segundo o portal especializado Box Office Mojo.