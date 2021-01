Grande ABC aplica 4.437 vacinas no terceiro dia

Anderson Fattori

22/01/2021 | 00:01



As prefeituras do Grande ABC já imunizaram 4.437 pessoas com a primeira dose da Coronavac – apenas Santo André, São Caetano e Ribeirão Pires informaram as doses aplicadas ontem. Nesta primeira fase estão recebendo a vacina profissionais da saúde, idosos que moram em casas de acolhimento, deficientes acamados, indígenas e quilombolas.



Santo André começou a vacinar ontem profissionais de saúde que atuam no CHM (Centro Hospitalar Municipal), Hospital da Mulher, nas seis UPAs (Unidades de Pronto Atendimento), além dos profissionais do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). As vacinas também foram distribuídas para o Hospital Estadual Mário Covas e para os hospitais privados.



“Santo André segue estruturada e eficiente na aplicação das vacinas entregues ao município. Hoje (ontem), doses chegam a todos os hospitais privados e públicos, para concluirmos a aplicação em todos os profissionais de saúde, que estão na linha de frente desde o início da pandemia. Com a chegada de mais imunizantes, teremos celeridade para ampliar a vacinação para os grupos que pertencem ao público-alvo do PNI (Plano Nacional de Imunização) nesta primeira etapa”, assegurou o prefeito Paulo Serra. O município já aplicou 1.221 vacinas até ontem.



São Caetrano inicia hoje a vacinação nas Ilpis (Instituições de Longa Permanência para Idosos). Serão imunizados 1.057 asilados e cuidadores das 18 instituições filantrópicas e privadas do município. A primeira entidade atendida será o Lar Nossa Senhora das Mercedes, no Santa Maria.



O município focou nas Ilpis ao longo da pandemia e, em dezembro, recebeu o primeiro lugar em premiação durante o Congresso Paulista de Infectologia apresentando o case Controle da transmissão do Sars-Cov 2 em Instituições de Longa Permanência para Idosos. O projeto foi classificado como melhor trabalho científico apresentado durante o congresso, que avaliou mais de 580 projetos e contou com a participação de mais de 1.900 pessoas.