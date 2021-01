Obituário - 22 de janeiro de 2021

Do Diário do Grande ABC



22/01/2021 | 00:01



SANTO ANDRÉ

Angela de Oliveira Moura, 91. Natural de Parati (Rio de Janeiro). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Manoel Rodrigues Marques Netto, 87. Natural de Jaboticabal (São Paulo). Residia no Centro de Santo André. Dia 19. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Nair Silvério, 87. Natural de São João da Boa Vista (São Paulo). Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Dia 19. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Lúcia Janeir Mascagna de Souza, 86. Natural de Ibaté (São Paulo). Residia no Centro de Santo André. Pensionista. Dia 19. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Francisca Maia Carracedo, 82. Natural de Martins (Rio Grande do Norte). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Berton Malengo, 81. Natural de Itapira (São Paulo). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Pensionista. Dia 19. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Aparecida da Silva Souza, 77. Natural de Sertãozinho (São Paulo). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Pensionista. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



José Siemerink, 73. Natural de Santo André. Residia na Vila Moderna, em Ribeirão Pires. Dia 19. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Clenice Machado Ferreira, 75. Natural de Promissão (São Paulo). Residia na Vila Metalúrgica, em Utinga, Santo André. Dia 19. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Natalina Carlos Ramos, 75. Natural de Santo André. Residia no bairro Bangu, em Santo André. Dia 19, no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alice Cardoso Sima, 71. Natural de Cruzália (São Paulo). Residia no Jardim Iguatemi, em São Paulo, Capital. Dia 19, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.

Isaura Jerônimo Locatelli, 71. Natural de Guatapará (São Paulo). Residia na Vila Junqueira, em Santo André. Dia 19. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Edison Vandir Simplício, 69. Natural de Adamantina (São Paulo). Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Milton Dias da Silva, 69. Natural de São Raimundo Nonato (Piauí). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 19, no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Olegário dos Santos Filho, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 19. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

José Romualdo dos Santos, 67. Natural de Itabaiana (Sergipe). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 19. Serralheiro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ana Júlia Balotim, 65. Natural de Santo André. Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 19. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Ricardo de Oliveira, 60. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Gilda, em Santo André. Motorista. Dia 19, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

Amauri José da Silveira Ribeiro, 56. Natural de Tomazina (Paraná). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Técnico de manutenção. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Matias Constantino Alexandrino, 50. Natural de Jaicós (Piauí). Residia no Jardim Cipreste, em Santo André. Controlador de acesso. Dia 19. Cemitério Municipal de São João Batistsa, Campo Grande, no Piauí.

Elaine Cristina Rodrigues Caires Barboza, 40. Natural de Campinas (São Paulo). Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

William Tomás Bachion, 38. Natural de Santo André. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Manutenção de ar condicionado. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Thiago Domingos de Souza Vaz, 34. Natural de Santo André. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Empresário. Dia 19. Jardim da Colina.

Vinicius de Almeida Barbosa, 23. Natural de Santo André. Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Ajudante. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Jesulino Ferreira de Sousa, 87. Natural de Itambé (Bahia). Residia no Montanhão, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.

Manuel Ferreira, 85. Natural de Portugal. Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 16. Jardim da Colina.

Alzira Gomes Henrique, 84. Natural de Portugal. Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.

José Doas Ruiz, 80. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 17. Jardim da Colina.

Zenita Lopes Domingos, 77. Natural de Itanhomi (Minas Gerais). Residia no Jardim Silvina, em São Bernardo. Dia 19, em Santo André. Cemitério dos Casa.

Luiz Carlos Ipólito, 72. Natural de São Paulo, Capital. Residia em São Paulo, Capital. Dia 16, em São Bernardo. Vale dos Reis.

Francisco Claro, 71. Natural de Votuporanga (São Paulo). Residia no Jardim Leblon, em São Bernardo. Dia 16. Jardim da Colina.

Maria Aparecida Rosa, 68. Natural de Paraisópolis (Minas Gerais). Residia no Montanhão, em São Bernardo. Dia 17. Vale dos Pinheirais.

José Góes Soares, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia em São Miguel, São Paulo, Capital. Dia 16, em São Bernardo. Cemitério dos Casa.

Reinaldo José Sigarini, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Caminho do Mar, em São Bernardo. Dia 17. Jardim da Colina.

Marcos Perez Abade, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.

Rosa de Toledo Bianchi, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 17. Memorial Jardim Santo André.



SÃO CAETANO

Vicentina de Favari Flohr, 95. Natural de Pedreira (São Paulo). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 19, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.



DIADEMA

Zenólia de Paula Nogueira, 92. Natural de Frutal (Minas Gerais). Residia no bairro Eldorado. Dia 19. Cemitério Municipal.

Gerson Paulo, 56. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal.

Edileuza Maria dos Santos Cruz, 48. Natural do Estado do Espírito Santo. Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal.

Daianna Ferreira Camilo, 32. Natural de Diadema. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal.

MAUÁ

Maria das Dores Guedes, 87. Natural de Turmalina (Minas Gerais). Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 17. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Elicia Reinato Barreta, 86. Natural de Botucatu (São Paulo). Residia no Jardim Pilar, em Mauá. Dia 17. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Pedro Diniz da Silva, 81. Natural de Petrolina (Pernambuco). Residia no Jardim Santa Maria, em Mauá. Dia 19. Cemitério Santa Lídia.

Rita Pereira de Souza, 80. Natural de Rubi (Minas Gerais). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 19. Cemitério Santa Lídia.

Elza Lpes Marques, 78. Natural de Diamantina (Minas Gerais). Residia no Jardim Cruzeiro, em Mauá. Dia 17. Cemitério Santa Lídia.

Cícera Maria de Oliveira da Silva, 76. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia no Jardim Primavera, em Mauá. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá, em Santo André.

José Aguiar Vieira, 74. Natural de Encruzilhada (Bahia). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 19. Cemitério Santa Lídia.

Claudio Alves Bandeira, 69. Natural de Mauá. Residia no Jardim Santa Lídia, em Mauá. Dia 19. Cemitério Santa Lídia.

Dirce Aletto, 68. Natural de Mauá. Residia na Vila Guarani, em Mauá. Dia 17. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Terezinha de Jesus da Silva, 67. Natural de Brasília de Minas (Minas Gerais). Residia no Jardim Zaíra 4, em Mauá. Dia 18. Cemitério Santa Lídia.

Antonio Lucas da Silva, 65. Natural de Ducato (Ceará). Residia no Jardim Olinda, em Mauá. Dia 17. Cemitério Santa Lídia.

Donizete Capelati, 61. Natural de Santo André. Residia no Jardim Itapark Novo, em Mauá. Dia 18. Cemitério Santa Lídia.

Francisco Luna Neto, 61. Natural de Xique-Xique (Bahia). Residia no Jardim Zaíra 6, em Mauá. Dia 18. Cemitério Santa Lídia.

Rosmari Garcia, 56. Natural de Santo André. Residia no Jardim Sônia Maria, em Mauá. Dia 17. Cemitério Santa Lídia.

José Edemancier Rosa dos Santos, 54. Natural de Cacimba de Dentro (Paraíba). Residia no Jardim Maringá, em Mauá. Dia 16. Cemitério Municipal Eterna Saudade, em Cacimba de Dentro (Paraíba).

Iraci Mendes dos Santos, 47. Natural de Aramari (Bahia). Residia no Jardim Zaíra 4, em Mauá. Dia 18. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Durvalina Penaciel Alonso, 76. Natural de Mauá. Residia no Centro Alto de Ribeirão Pires. Dia 18. Jardim da Colina.

Maria Helena de Assis, 73. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Sueli, em Santo André. Dia 19. Cemitério São José.

Caetano João da Silva, 71. Natural de São Caetano (Pernambuco). Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 18, em Mauá. Cemitério São José.

João Batista da Silva, 54. Natural de Estado do Paraná. Residia no Jardim Iramaia, em Ribeirão Pires. Dia 17. Cemitério São José.

Maria da Conceição Silva de Souza, 51. Natural de Feira de Santana (Bahia). Residia no bairro Colônia, em Ribeirão Pires. Dia 18. Cemitério São José.



RIO GRANDE DA SERRA

Kazuko Sakuda Yamada, 85. Natural de Bauru (São Paulo). Residia na Vila Aparecida, em Ribeirão Pires. Dia 18.

Cemitério São Sebastião.