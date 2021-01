Em hotel de luxo diferentão no México, Sasha Meneghel posa de biquíni e fala sobre desejos gastronômicos

21/01/2021 | 15:11



Sasha Meneghel e o namorado, o cantor João Figueiredo, estão hospedados em um hotel de luxo em Cancún, no México, desde a última segunda-feira, dia 18. De acordo com o site do hotel, as diárias começam a partir de 970 dólares, cerca de cinco mil 151 reais, e podem chegar a custar seis mil 250 dólares, aproximadamente 33 mil reais, dependendo da acomodação e regalias escolhidas.

No cenário paradisíaco, Sasha posou de biquíni e revelou seus desejos gastronômicos típicos do país. Em espanhol, ela escreveu na legenda da imagem no Instagram que estava com vontade de comer tacos, porém veganos, e batatas fritas.

A atriz Thaila Ayala aprovou a ideia de Sasha e recomendou outro prato típico mexicano:

O guacamole daí é o melhor do planeta.

João também publicou fotos com a namorada no hotel, conhecido por sua arquitetura inspirada nos ancestrais maias, e compartilhou imagens de um mergulho que fez durante a viagem.