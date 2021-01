Lucas Lima aparece com bigode e brinca: Look de Divorcinho 2021

21/01/2021 | 15:11



Lucas Lima apareceu com um visual diferente em foto postada nos Stories do Instagram: de bigode! E brincou com a situação:

Eu chamo esse look de Divorcinho 2021

Com Eu Já Nasci de Bigode de Mano Lima de trilha sonora, o marido de Sandy optou por não continuar com o visual - e apareceu em seguida com o rosto totalmente barbeado. Recentemente, Lucas publicou uma foto de 2008 utilizando uma saia escocesa.

Da primeira vez (e certamente não a única) que minha esposa repensou a decisão de casar comigo. Como a lua de mel foi na Escócia, obviamente, a primeira coisa que eu fiz foi comprar um kilt e dar o rolê orgulhosamente escocês.

Lembrando que Lucas e Sandy completaram 12 anos de casados em setembro. Fofos, né?