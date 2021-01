Real Madrid perde para time da terceira divisão e está fora da Copa do Rei

20/01/2021 | 19:51



O Real Madrid está fora da Copa do Rei. O time do técnico Zinedine Zidane perdeu, nesta quarta-feira, em Alcoy, para o Alcoyano, por 2 a 1, na prorrogação, e foi eliminado da tradicional competição ainda na segunda rodada.

Zidane escalou apenas Casemiro e Lucas Vásquez entre os titulares e chegou a ver a equipe abrir o placar, aos 45 minutos do primeiro tempo, com o brasileiro Eder Militão, de cabeça, após cruzamento de Marcelo.

Mas o time da casa, que disputa a terceira divisão espanhola, foi atrás do empate e teve êxito aos 35 minutos da etapa final, com José Solbes, que mostrou oportunismo ao desvira a bola vinda da esquerda em cobrança de escanteio.

A disputa da vaga nas oitavas de final foi para a prorrogação e o Alcoyano obteve uma das maiores vitórias de sua história, quando Juanan fez o segundo gol, aos dez minutos do segundo tempo extra, ao se antecipar em um cruzamento vindo da esquerda.

Após o apito final, os jogadores e a comissão técnica do Alcoyano festejaram o triunfo como se fosse a conquista de um título nacional.

Com mais esta eliminação, somada à da Liga dos Campeões e o segundo lugar no Campeonato Espanhol, Zidane corre o risco de perder o cargo nos próximos dias.

Em outro duelo da Copa do Rei, a Real Sociedad derrotou o Cordoba por 2 a 0, com gols do brasileiro Willian José, ex-São Paulo, ambos na segunda etapa.

ESPANHOL - Três jogos foram disputados pelo Campeonato Espanhol. O Villarreal perdeu a chance de se aproximar dos líderes e só empatou, em casa, diante do Granada, por 2 a 2, chegando aos 33 pontos na quarta colocação. Os visitantes somaram o 28º ponto, em sétimo lugar.

O Getafe não teve pena do lanterna Huesca e venceu, em seu campo, por 1 a 0. Chegou aos 23 pontos, na 10ª posição e manteve o último colocado com 12 pontos.

Em Sevilha, o Betis bateu o Celta por 2 a 1 e atingiu os 26 pontos (oitavo lugar), enquanto o time perdedor continua com 23 pontos (11ª colocação).