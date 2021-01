Sophie Charlotte anuncia a morte do Pai em homenagem no Instagram

20/01/2021 | 16:15



A atriz Sophie Charlotte anunciou nas redes sócias na manhã desta quarta-feira, 20, o falecimento de seu pai. "É com imenso pesar, o coração dilacerado, que comunico o falecimento do meu papai, Mário Silva", escreveu no Instagram.

A foto da postagem é de seu casamento com Daniel de Oliveira, em 2015, onde está de braços dados com o pai, que a levou ao altar. "Um grande homem, que amei loucamente todos os dias da minha vida. A quem devo tudo e agradeço demais por tanto!", disse a atriz de 31 anos, que teve sua carreira incentivada pelo pai.

"Meu papai... 'O Sol da Praia', como dizia minha vovó, que iluminou a todos nós", concluiu Sophie. Em milhares de mensagem, ela recebeu o carinho dos amigos e dos fãs.

O paraense José Mário da Silva era cabeleireiro e teve Sophie Charlotte na Alemanha, onde vivia com Renate Elisabeth Charlotte Wolf. A causa da sua morte não foi revelada.