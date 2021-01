Manhattan Connection estreia na TV Cultura; confira as novidades do programa!

18/01/2021 | 18:10



Um dos programas mais longevos da televisão brasileira, o Manhattan Connection vai estrear na TV Cultura nesta quarta-feira, dia 20, às 22 horas. É a primeira vez que a atração estará disponível em uma emissora da TV aberta, e contará com a presença de Lucas Mendes, Diogo Mainardi, Caio Blinder, Pedro Andrade e Angélica Vieira.

Em coletiva de imprensa sobre o lançamento do programa feita nesta segunda-feira, dia 18, Lucas Mendes comentou sobre a mudança da TV fechada para a TV aberta:

- A entrada na TV aberta, do ponto de vista da execução do programa, é a mesma na TV fechada ou na TV aberta. Do ponto de vista editorial, é o mesmo. A nossa expectativa é ver se vai funcionar bem na TV aberta como funcionou na TV a cabo. A resposta quem vai dar é a audiência, e a gente vai se esforçar para ter uma boa resposta.

Sobre a presença do programa nas redes sociais, o diretor de jornalismo da TV Cultura, Leão Serva, comentou:

- O Manhattan Connection tem a sua presença nas redes sociais e a TV Cultura tem a sua presença, e essas presenças vão se somar agora. Ambos atuando para ter uma boa presença nas redes sociais.

O programa terá algumas novidades, como disse Lucas Mendes:

- Tem um quadro novo, que é um quadro de esquinas. O Manhattan Connection agora é em forma de uma placa de rua de Nova York. As placas são verdes, um nome é Manhattan, o outro é Connection, como se fosse uma esquina de Nova York. Todo programa vai ter uma esquina onde aconteceu um fato relevante e a primeira esquina vai ser do Trump.

Diogo Mainardi revelou mudanças no estúdio onde o programa é gravado:

- A gente mudou várias coisas na cenografia, mas o principal é a mudança semanal no programa, que é o que conta. O conteúdo, o que é discutido, as vinhetas, os acontecimentos do mundo.

A saída de Ricardo Amorim, que integrava o grupo dos participantes, também foi comentada por Lucas Mendes:

- O Ricardo é um amigo querido, foi uma pessoa importante no programa. Mas ele achava que ele estava trabalhando demais fazendo conferências. Ele queria fazer um voo solo, e como veio a mudança, ele aproveitou o gancho.

Para atrair o público mais jovem, Pedro Andrade comentou que além de ter maior atenção com as redes sociais, a equipe pensa em inovar os convidados:

- A gente está pensando em, por exemplo, trazer mais convidados. E a gente está levando isso em consideração: vozes jovens, vozes interessantes, vozes interessadas. A juventude dita o que acontece com a gente. Essas vozes são fundamentais para a conversa global.

O programa Manhattan Connection será fixo na grade da TV Cultura, que promete lançar novos programas em 2021.