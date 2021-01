Santo André abre portas para o fut7 e equipe lidera o Paulista

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



18/01/2021



Palcos das peladas do fim de semana, das reuniões dos amigos para bater uma bolinha depois do expediente ou de competições amadoras de empresas, as quadras de futebol society vêm ganhando os holofotes em nível mais alto. Esporte relativamente novo (a federação internacional foi fundada em 2004), o futebol de sete, ou fut7, tem atraído adeptos oriundos do salão e do campo, estão sendo disputados torneios estaduais, nacionais e até mundiais e, consequentemente, mais equipes vão surgindo, como é o caso do Santo André, time formado em agosto e que em apenas seis meses de existência é atual líder invicto do Paulista (quatro vitórias e um empate). No domingo, dia 24, começa o mata-mata.

“O projeto começou com o pé direito. É novo e até agora tudo o que a gente imaginou e planejou está saindo do papel, com os profissionais se mostrando competentes, os atletas também, então está bem legal. No Campeonato Paulista conseguimos nos classificar em primeiro lugar por conta do saldo de gols, mesmo em grupo muito difícil”, destacou o técnico Marcel Rodrigues, 44 anos, profissional de longa carreira no esporte – foi técnico de futsal da Ford/São Bernardo, do Banespa/São Bernardo e do São Caetano, com o qual foi nono colocado na Liga Nacional de Futsal de 2012. No futebol de campo, comandou as equipes femininas da Portuguesa e do São Bento. “Modalidade nova para a cidade e estamos vindo com tudo, trabalho e profissionais sérios, pessoal experiente oriundo do futsal, com Liga Nacional nas costas, e resolvemos embarcar no fut7. Trabalho sério, não estamos fazendo qualquer coisa, nada atropelado, tudo muito bem pensado. Mas ainda tem muito a melhorar e a crescer, está só no começo”, disse o treinador da equipe andreense.

O time é formado por jogadores de Santo André, São Bernardo, Mauá e Diadema oriundos do salão e também do campo – afinal, a modalidade é uma mistura do jogo disputado na quadra e no campo, com algumas regras específicas.

Apesar de ser um projeto tão novo, o Santo André fut7 recebeu convite inusitado no ano passado, para disputar a Liga Nacional, que, por conta da pandemia, foi realizada em apenas um fim de semana. “Nosso desempenho e organização foram tão favoráveis que recebemos este convite. Depois de apenas três jogos de existência estávamos jogando contra os melhores times do País”, relembra Marcel.

Atualmente, os treinos são divididos entre São Caetano e a Capital, mas a ideia é poder pelo menos uma vez por semana fazer as atividades na cidade. “Solicitamos (à Prefeitura) para treinar no campo de fut7 Parque Celso Daniel, pleiteamos pelo menos uma vez por semana à noite, mas ainda não foi deferido para a gente. Queremos trazer a equipe para mais perto da população.”

O treinador ainda fez questão de agradecer empresas que, mesmo na pandemia, acreditaram no projeto do Santo André fut7, casos da Proemp Medicina, Tabacaria Eleventen, Ossel, High Sports Assessoria, Al Farid Hookah, MB Assessoria Contábil Empresarial e Focus Higienização. “Não fossem eles estaríamos com seríssimas dificuldades no projeto”, exaltou Marcel.

PAÍS DO FUT7?

O Brasil sediará a Copa do Mundo de fut7 entre 24 e 28 de novembro deste ano. A cidade que receberá a competição, entretanto, não foi definida. De 20 a 22 do mesmo mês será realizado o Mundial de Clubes masculino e entre 29 de novembro e 1º de dezembro, a edição do feminino.