Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



18/01/2021 | 00:01



Para quem busca oportunidade de recolocação no mercado de trabalho, o Grande ABC dispõe de 280 vagas nesta semana. Há chances em diversas áreas, como na saúde, com salários que chegam a R$ 5.500.

A Luandre, agência de recrutamento com unidade em Santo André, possui 35 postos no Grande ABC.

Se destacam oportunidades para auxiliar de serviços gerais hospitalar (salário entre R$ 1.000 e R$ 1.500), técnico de exames e de radiologia (pagamento mensal entre R$ 1.500 e R$ 2.000), auxiliar de enfermagem para internação (R$ 2.000 a R$ 2.500) e enfermeiro pleno, que pode receber entre R$ 5.000 e R$ 5.500 por mês.

A agência também tem vagas disponíveis para analista de serviços ao cliente, com salários até R$ 4.500, encarregado de manutenção (até R$ 2.500) e analista de suprimentos pleno (na faixa de R$ 6.000).

Os candidatos interessados nestas oportunidades devem se cadastrar no site candidato.luandre.com.br ou no aplicativo da Luandre disponível nas plataformas iOS e Android.

CENTROS PÚBLICOS

Dentre os centros públicos municipais, a CTR (Central de Trabalho e Renda) de São Bernardo concentra o maior número de vagas, com 86. Deste total, 30 são para atendente de lanchonete e 30 para auxiliar de logística, entre outras, sendo que para ambas funções é necessário possuir o ensino médio completo. Também há oportunidades em outras áreas. Interessados devem enviar currículo para o e-mail ctr@saobernardo.sp.gov.br, com a vaga desejada e o CPF.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de São Caetano conta com a plataforma Portal do Emprego (https://www.softwarerh.com.br/v2/prefeituradesaocaetano), onde atualmente disponibiliza 61 postos de trabalho. As pessoas em busca de recolocação profissional podem se cadastrar gratuitamente. Após cruzamento das informações, potenciais candidatos são encaminhados às empresas para entrevistas.

Em Santo André, existem 41 vagas no CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda), sendo que 11 são para auxiliar de limpeza, três para ajudante de estruturas metálicas, três para montador de andaimes e duas para consultor de vendas, entre outras oportunidades. Inscrições podem ser feitas pelo Emprega Brasil, do governo federal (https://empregabrasil.mte.gov.br).

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Ribeirão Pires está com 34 chances disponíveis nesta semana, a exemplo das para motorista, ajudante de serviços gerais, oficial de manutenção e técnico de redes em telecomunicações. Interessados devem visitar o portal Emprega Brasil.

Em Mauá, o CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda) possui 17 postos em aberto – há oportunidades para prensista, motorista de caminhão, auxiliar de limpeza e porteiro, entre outras. Lista com todos os postos está no site da prefeitura, em Bolsa de Empregos (http://www.maua.sp.gov.br/Servicos/Bolsa_emprego.aspx).

A Prefeitura de Diadema informou que o serviço de intermediação de mão de obra da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho recebeu seis oportunidades de emprego. Entre elas, há oportunidades para eletricista de manutenção industrial, auxiliar de operações e ajustador mecânico, entre outras. Interessados em cadastrar o currículo ou divulgar vaga, devem enviar e-mail para vagas.emprego@diadema.sp.gov.br</CF>.