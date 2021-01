Associação Paulista de Médicos celebra aprovação de vacinas

Da Redação



17/01/2021 | 16:24



Presidente da APM (Associação Paulista de Médicos), José Luiz Gomes do Amaral celebrou a aprovação do uso emergencial das vacinas contra o novo coronavírus. "A ciência nos traz a solução desejada e a Anvisa (Agência Naciona de Vigilância Sanitária) corresponde à altura da responsabilidade que lhe foi dada", disse. A autorização foi concedida na tarde deste domingo (17) aos imunizantes Coronavac, do laboratório Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, e da vacina desenvolvida pelo laboratório AstraZeneca com a Universidade de Oxford.

"As sucessivas apresentações dos técnicos da Anvisa evidenciaram a complexidade das diferentes etapas do processo avaliatório, pontuaram pendências e ressalvas e marcaram a distância que ainda se tem a percorrer", assinalou Amaral. Ele reforçou que cabe à população o dever de se vacinar e de promover a vacinação. "É a tarefa que temos à frente, a ser assumida com firme disciplina, pois se faz indispensável à sobrevivência dos concidadãos, à recuperação da estrutura social e à economia do nosso País", acrescentou.

O presidente da APM lembrou que as manifestações dos diretores da Anvisa ressaltaram a "imperiosa" necessidade da oservância das recomendações sanitárias, como o uso de máscaras, distanciamento físico e higiene das mãos.