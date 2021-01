Candidatos se sentem inseguros no primeiro dia do Enem

Flavia Kurotori

17/01/2021 | 12:31



No primeiro dia de provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), o clima é de insegurança em razão da pandemia do novo coronavírus. Os candidatos avaliam que o exame deveria ter sido adiado. O Diário acompanha o movimento na Fundação Santo André, onde o volume de estudantes está grande, gerando aglomerações na área externa da escola.

Kailani Amaral, 17 anos, está fazendo a prova pela primeira vez, porém, como treineira. Ela pretende cursar medicina quando concluir o ensino médio. “Embora eu tenha condições de me proteger, tem pessoas que não têm como. É injusto manter a prova quando muita gente pediu para adiar”, observou. “Tenho medo de colocar minha família em risco, ainda mais que ouvi dizer que as salas não estão só com 50% (de ocupação)”, completou.

As amigas Sarah Fukuda e Larissa Calegari, ambas de 17 anos, classificaram como absurdo manter as datas da prova durante um dos piores momentos da pandemia. “É um risco para todo mundo, para nós e, consequentemente, para nossos parentes”, disse Sarah. Elas estão se preparando desde junho do ano passado para o exame. Sarah pretende cursar moda ou dança, enquanto Larissa planeja ingressar em biologia.