Nego do Borel nega envolvimento com tráfico e afirma ser pecador

A polêmica em torno do fim do relacionamento de Nego do Borel e Duda Reis continua! Após uma série de acusações por parte da atriz e modelo, o funkeiro resolveu se pronunciar mais uma vez no Instagram e, dessa vez, mandou um recado para Deus, afirmando saber que é um pecador.

Te amo, toma minha vida em suas mãos! Eu sei que o senhor sabe de tudo! Sou pecador, todos nós somos digno de pena, que nesta noite o senhor possa visitar o coração de cada um aqui pai!, declarou o cantor em legenda de foto em que aparece posando em meio à um banco de areia.

Acusações

Ele também usou o Instagram Stories para voltar a negar que cometeu crimes. Sem citar o nome de Duda Reis, que o acusou de ter uma arma em casa, Borel afirmou que as verdades irão aparecer:

- Estou um pouco melhor, meus amigos e minha família estão me acompanhando. A gente está correndo atrás, minha equipe está se movimentando e em breve vou poder provar toda a verdade para a vocês. A gente está muito dentro da lei e muito correto. Hoje a polícia esteve aqui em casa, como já disse, e eu super autorizei a entrada deles na minha casa porque sou um cara muito correto na base da lei, ainda mais que estou sendo acusado de estar envolvido com tráfico. Já falei em alguns lugares, eu conheço traficante, polícia, milícia, bandido e tudo quanto é tipo de gente, mas isso não quer dizer que faça as mesmas coisas que eles fazem. Fui acusado de ter uma arma dentro da minha casa, sendo que era de air soft, e ela sabia disso. As verdades vão aparecer. As mentiras vão cair por terra. Está nas mãos do juiz, da Justiça e da polícia.

TV Globo

O colunista Leo Dias ainda divulgou na última sexta-feira, dia 15, que o Fantástico, da TV Globo, planeja exibir uma entrevista com Nego do Borel e Duda Reis.

O bate-papo entre Renata Capucci e Duda já foi gravado em São Paulo. A jornalista ainda deverá sentar com Borel para ouvir sua versão da história, apesar das medidas protetivas impostas pela justiça. Segundo Leo Dias, Nego poderá falar sobre Duda, já que a determinação judicial ainda não chegou até ele.

Por outro lado, a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, afirma que o artista se tornou pessoa non grata na TV Globo.

Diante da polêmica, a emissora teria fechado as portas para o funkeiro, com a intenção de não vincular mais a imagem do canal ao cantor. Até a possibilidade de reprisar a temporada de 2016 de Malhação, da qual Nego fez parte, foi descartada pela casa.

O outro lado

Enquanto Nego do Borel lamentava as acusações, o pai de Duda Reis, o médico Luiz Fernando Barreiros se pronunciou após filha ter conseguido uma medida protetiva contra o ex-noivo.

Ele publicou uma foto com uma imagem que trazia a mensagem mulheres com propósito e escreveu na legenda que nada é suportado em vão. Na caixa de comentários, uma seguidora parabenizou Barreiros pela vitória de ter conseguido mostrar à filha que teria razão em suas críticas a Nego do Borel.

Barreiros, então, disparou: Não é vitória, é livramento!