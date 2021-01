Em Mauá, 3.065 registros desaparecem do boletim

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



14/01/2021 | 00:01



Depois de 14 dias sem atualização, a Prefeitura de Mauá voltou a divulgar o boletim epidemiológico da Covid-19 na terça-feira. Entretanto, em relação ao último documento divulgado, em 28 de dezembro, desapareceram 3.065 pessoas recuperadas. Eram 11.547 e agora, são 8.482. Questionada, a gestão do prefeito Marcelo Oliveira (PT) afirmou que não pode responder pelo que foi divulgado pela administração anterior.

Conforme o Diário tem publicado, o boletim epidemiológico de Mauá está cercado de inconsistências desde o fechamento do Hospital de Campanha, em agosto. Isso porque a Prefeitura, então comandada por Atila Jacomussi (PSB), contabilizou o número de recuperados no equipamento, porém, não registrou quantos diagnósticos foram proferidos. Desde então, a quantidade de pacientes curados superava o total de positivos para a Covid.

Quando a administração era questionada sobre a divergência, a informação era a de que a Vigilância Epidemiológica estava parametrizando as informações para inclusão dos dados totais ao balanço oficial.

Na terça-feira, Atila postou vídeo nas redes sociais onde cobrava dados atualizados da pandemia. “Nós sabemos que para que a gente possa combater (o coronavírus), um dos principais pontos é a informação e é isso que o povo de Mauá não está tendo. O atual prefeito Marcelo Oliveira, do PT, não divulgou em nenhum momento o boletim informativo para nossa população”, disse. Ele ainda completou que os números do Hospital Nardini são “alarmantes” – segundo boletim divulgado ontem, a taxa de ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) é de 70% no equipamento.

No mesmo dia, também nas redes sociais, Oliveira afirmou que não irá “repetir o erro da gestão passada, de divulgar números que não condiziam com a realidade.”

A Prefeitura garantiu que a intenção era mostrar os dados atualizados da pandemia desde o primeiro dia da atual gestão. Porém, “por questões internas da Secretaria de Saúde levou mais tempo”, completou. Na semana passada, a administração informou a criação de Comitê de Enfrentamento à Covid.

A equipe do Diário não conseguiu contato com o ex-prefeito Atila Jacomussi até o fechamento desta edição.