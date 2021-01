Além de sete fases e superprodução, Gênesis terá números musicais em alguns capítulos

11/01/2021 | 12:10



Começou a contagem regressiva para a estreia de Gênesis, nova novela da Record TV que chega nas telinhas na próxima terça-feira, dia 19. E para preparar o público para essa superprodução, a emissora exibiu na noite do último domingo, dia 10, o Especial Gênesis com várias curiosidades e detalhes sobre a novela.

Além de sete fases, divididas pelas histórias Jardim do Éden, Arca de Noé, Torre de Babel, Ur dos Caldeus, Jornada de Abraão, Jacó e José do Egito, a trama também contará com alguns números musicais, inclusive um deles já mostrado no especial. A atriz Adriana Garambone, que interpreta Sarai, falou sobre a experiência:

- É um privilégio da gente estar fazendo um musical na televisão e uma novela que tem números musicais. Isso é maravilhoso para a gente que tem essa escola de musicais, que está aí há tantos anos trabalhando com isso, poder fazer isso na televisão é maravilhoso.

Sua colega de cena, Izabella Bicalho, também com experiência no teatro, contou como sua vivência a ajudou no papel de Helda e nos números musicais do folhetim:

- Eu pude usar aqui nesse musical o que eu já pratico há tanto anos no teatro, que é esse trabalho de misturar canto, interpretação e corpo em um trabalho só. Então, eu acho que ficou muito bonito.

O objetivo principal dos números musicais é pontuar certos momentos-chave da trama, o que explica o diretor-geral de Gênesis, Edgard Miranda:

- A ideia foi que a gente não interrompesse em nenhum momento a dramaturgia para acontecer um musical, o musical está ali para ajudar a gente a contar aquela cena, um momento, está a favor da dramaturgia.

Um dos autores da novela, Camilo Pellegrini, também comentou o assunto:

- Eu diria que tem um pezinho no que a gente conhece, mas ao mesmo tempo é o personagem cantando ali. No cotidiano, a música faz parte das festas, dos casamentos, então em alguns momentos solitários também eles soltam a voz e falam do que eles estão vivendo, dessa forma que a música se encaixa na novela.