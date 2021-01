GM muda seu logo para mostrar aposta nos elétricos

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



09/01/2021 | 00:05



A GM (General Motors) lançou ontem campanha mundial de marketing marcada por aposta nos carros elétricos e na redução da emissão de poluentes e, para tanto, anunciou a mudança de seu logotipo. Saem de cena iniciais em letra maiúscula para dar espaço a letras minúsculas em quadrado que se assemelha a aplicativo de smartphone. Como se fosse um plugue, o ‘m’ faz homenagem à plataforma e à bateria de veículo elétrico Ultium.

Trata-se da quinta vez que a companhia altera seu logo em 113 anos de história. A última mudança foi feita em 2010, mas esta, segundo a GM, é a mais expressiva desde 1964. A mudança ocorre apenas na marca corporativa. No Brasil, os veículos seguem sendo Chevrolet, cujo símbolo é a gravata dourada.

A GM vai lançar ofensiva de 30 veículos elétricos até 2025, com investimento de US$ 27 bilhões (R$ 146 bilhões) em produtos elétricos e autônomos. Por ora, não há previsão da vinda desses veículos ao Brasil nem da produção deles por aqui.

A campanha Everybody In (todo mundo em, na tradução literal ao português) visa refletir movimento inclusivo e mostrar contribuição a um mundo com zero acidente, zero emissão e zero congestionamento.