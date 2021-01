Ribeirão descarta retomar aulas presenciais no primeiro bimestre

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



09/01/2021 | 00:01



Ribeirão Pires ainda não está preparada para receber os alunos em sala de aula, caso essa demanda de fato aconteça. Relatório feito pela Secretaria de Educação do município afirma que unidades escolares não apresentam condições de proporcionar segurança sanitária aos alunos e a profissionais da rede.

Assim, a Prefeitura descarta a volta às aulas presenciais neste bimestre. O anúncio foi feito ontem, em reunião entre o prefeito Clóvis Volpi (PL) e a secretária da Pasta, Rosi Ribeiro de Marco. Entre os problemas verificados estão a falta de itens de higiene.

“Algumas escolas não têm sequer álcool gel e produtos de limpeza. Nosso maior compromisso é com a vida e, por isso, ainda não podemos retomar as aulas presenciais”, afirmou Rosi. Ela lembra que é necessário aguardar o decreto do governo do Estado para que o município possa definir as diretrizes para o ano letivo.

Em Santo André, no entanto, a Prefeitura informou que com relação aos protocolos sanitários, as providências já foram adotadas, em parceria com a Secretaria de Saúde, e com o envolvimento na discussão para sua elaboração, de professores e demais funcionários das escolas. “Havendo o retorno presencial, todas as escolas terão garantida a efetividade dos protocolos necessários para segurança de toda comunidade escolar”, informou.

A Prefeitura de Santo André afirmou ainda que está observando os índices de controle do novo coronavírus e todos os cenários, e fará profunda avaliação na última semana de janeiro, para então apresentar um cronograma de retorno às aulas.

De acordo com o Paço de São Caetano, as unidades da rede municipal apresentam condições de proporcionar segurança sanitária à comunidade escolar. O plano de retomada, elaborado pelos profissionais da Secretaria de Educação, contempla aspectos sanitários, pedagógicos e até socioemocionais. O Paço está aguardando orientações do governo do Estado para definir a data exata de reabertura das aulas presenciais.

As unidades escolares de São Bernardo contam com verbas próprias para compra de insumos sanitizantes, como álcool gel, por exemplo, de acordo com a Prefeitura. Os demais itens de limpeza são fornecidos pela Secretaria de Educação, que também trabalha na reorganização das escolas municipais.

A Prefeitura de Diadema informou, por sua vez, que a nova gestão está verificando as condições das escolas municipais e, a partir dessa avaliação e das recomendações do Comitê de Enfrentamento à Covid, que será anunciado em breve, será possível saber quais medidas deverão ser adotadas.

Mauá afirmou que assim que as aulas puderem ser retomadas, todas as unidades estarão preparadas dentro de todos os protocolos de segurança sanitária para os alunos e profissionais da área. Rio Grande da Serra não retornou contato do Diário.

A ideia do governo do Estado é que as aulas presenciais sejam retomadas no próximo mês, provavelmente no dia 1º. No caso do Grande ABC, que se encontra na fase amarela do Plano São Paulo, que estabelece regras para o retorno das atividades durante a pandemia do novo coronavírus, as escolas da educação básica, que atendem alunos da educação infantil até o ensino médio, ficam autorizadas a atender até 70% dos estudantes, cumprindo todos os protocolos sanitários.