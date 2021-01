Semana emocionante para Estevão Camolesi

Raphael Rocha



A primeira semana de Estevão Camolesi (PSDB) como presidente da Câmara de São Bernardo chega ao fim, mas com muita polêmica nos bastidores. Apadrinhado pelo prefeito Orlando Morando (PSDB) para a função, o que gerou contragosto da bancada de sustentação, Camolesi tenta imprimir outro ritmo na presidência da casa, que, pelos últimos presidentes, havia se tornado um local de intenso movimento – de vereadores, servidores e munícipes. Contrariado com o volume de presença na sala, o tucano determinou que a máquina de café fosse retirada do local. Também tem mantido as agendas de postagens e diálogos espíritas com seus seguidores em redes sociais, às vezes deixando vereadores esperando por uma conversa – e, claro, ocasionando bate-boca. Diante de tanta confusão em apenas uma semana, recebeu, da Nobre, empresa que faz a vigilância do Legislativo, uma benesse: um segurança particular.

Opinião

O vereador César Oliva (PSD), de São Caetano, utilizou o canal do Diário no Facebook para emitir sua opinião sobre a Coronavac, a vacina produzida pelo laboratório Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. O pessedista disse que ainda não se sabe a eficácia da vacina ao certo, comentário que gerou enxurrada de críticas. Muitos falaram que o parlamentar, em vez de tumultuar, deveria simplesmente deixar de tomar o imunizante.

Suspeita

Chegou ao sistema de ouvidoria eletrônica da Câmara de São Bernardo a informação que dois assessores do vereador Ivan Silva (PSD) contraíram o novo coronavírus e seguem trabalhando normalmente, de forma presencial. A casa vai averiguar a situação.

Colombo vs Alvarez – 1

Primeiro suplente de vereador do PSDB em Santo André e dirigente do MBL (Movimento Brasil Livre) na cidade, Márcio Colombo disse ao Diário, nesta semana, que assume o mandato na Câmara sem buscar atrapalhar os trabalhos dos colegas – ele pega a cadeira de Marcelo Chehade (PSDB), novo secretário de Esportes. Mas Colombo avisou que a tática não se aplicará a Ricardo Alvarez (Psol).

Colombo vs Alvarez – 2

“Com certeza, com a minha presença na Câmara, o Psol não vai ter sossego. Não é afronta pessoal, e sim de ideias. Eu defendo ambiente leve àqueles que querem trabalhar, produzir, gerar emprego, por meio da flexibilização e diminuição da burocracia, ele representa o contrário disso. Ideologicamente, ele defende tudo o que é ruim para o desenvolvimento da cidade”, avisou Márcio Colombo (PSDB).

Colombo vs Alvarez – 3

Quando questionado sobre esse possível embate, Ricardo Alvarez (Psol) diz esperar pelo duelo para mostrar a diferença de qualidade de debate entre ele e Márcio Colombo (PSDB). A troca de farpas mostra como será o clima entre os dois na Câmara de Santo André.

Visita

O prefeito de Ribeirão Pires, Clóvis Volpi (PL), recebeu em seu gabinete a vereadora Márcia Gomes (PT), que lidera o mandato coletivo na Câmara. Ela levou algumas das mulheres que integram o bloco na casa.

Rio Grande em dívida – 1

O prefeito de Rio Grande da Serra, Claudinho da Geladeira (Podemos), admitiu que precisou adiar o pagamento dos salários dos servidores públicos – marcado para ontem. A gestão prometeu quitar as pendências na semana que vem.

Rio Grande em dívida – 2

“Neste mês de janeiro foi constatado que a antiga gestão (de Gabriel Maranhão, Cidadania) deixou os sistemas desatualizados, além de ter havido uma falha no sistema bancário somada ao deficit de recursos, principalmente pela dependência de recursos externos, para o correto fechamento das folhas de pagamento”, escreveu Claudinho.