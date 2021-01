Luana Piovani se irrita após internauta sugerir que namoro da atriz é fake: É seu pai, demônio

08/01/2021 | 09:10



Luana Piovani não gostou nada de ver as especulações de seus seguidores e fãs em torno de seu namoro, assumido em novembro do ano passado. A atriz, que segue fazendo mistério sobre a identidade do rapaz, alegando que ele é discreto, rebateu comentários de perfis que sugeriram que ele era fake ou casado.

Ele não aparece por que é casado?, questionou uma seguidora.

Não aparece porque é seu pai, demônio, rebateu a atriz.

Eu acho que este homem não existe, é fruto da sua imaginação, disse outro.

Eu também achei que não existi homem assim, menina, respondeu a loira.

Poxa, gosto da Luana, mas não tô entendendo essa biscoitagem dela em falar que tá namorando e ficar fazendo mistério do namorado. Que infantilidade! Quer discrição, não fala que tá namorando e segue sua vida... Mas falar e não mostrar fica chato para quem te admira. Você tá namorando um fodão, porque não pode ser visto?, opinou outro.

Irritada, Luana disparou:

Porque não quero, p***a, nem ele, biscoitagem eu nem sei o que é.

Filhos

Mas além de precisar lidar com os perfis no Instagram, Luana ainda mostrou-se incomodada com um outro assunto! No Stories, a atriz desabafou sobre a volta dos filhos para casa após período com o pai, Pedro Scooby.

- A cara de quem passou por um furacão pela manhã. Miúdos voltaram. Liz ontem fez a aula de ioga, e inacreditavelmente dois segundos depois passou a ter cólica. Eu falei: Não é possível, acabou de chegar na casa da mãe e já está chorando e gritando. Foi isso, tendo cólica. Depois melhorou, teve cólica de novo, gritou e chorou, mas passou a noite bem. Quem não passou obviamente fui eu, preocupada, começou ela.

Em seguida, falou sobre o mais velho, Dom, que não fez as tarefas da escola e, para completar, revelou que o trio está com piolhos novamente:

- O Dom não fez a lição das férias. Olha que notícia boa? Deve perder o recreio hoje. E os miúdos ainda estão com piolho, então agora definitivamente não tem mais jeito. Vou marcar a clínica de piolhos na semana que vem e levar um por um. Não dá para mim, não consigo conviver com isso. Para mim, isso é coisa séria. Mas é isso, segue o barco. Bem-vinda à realidade de volta, mamita. A mãe tá on.