Santo André/Intelli vai jogar Liga Nacional em S.Bernardo

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



08/01/2021 | 00:01



O Santo André/Intelli está em fase final de contratação para formação do elenco que disputará a Liga Nacional, competição que provavelmente deve começar em abril. Entretanto, o time andreense está momentaneamente sem casa para disputar o campeonato. Isso porque o Ginásio Noemia Assumpção não tem as medidas mínimas exigidas pela organização e o local que atenderia, o ginásio da UFABC (Universidade Federal do ABC), está servindo como base para o hospital de campanha. Assim, pelo menos até que a estrutura médica seja desmontada, a equipe deverá mandar suas partidas no Poliesportivo de São Bernardo. Os torneios estaduais, por outro lado, poderão seguir no espaço no Camilópolis.

“Claro que a preocupação principal é salvar vidas, mas estamos torcendo para que (o vírus) ‘acabe’ o mais rápido possível e, consequentemente, possamos preparar nossa casa”, declarou o presidente Rodolfo Guedes.