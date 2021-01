Após sofrer aneurisma e parar na UTI, Dr. Dre tranquiliza fãs e agradece apoio

06/01/2021 | 11:10



Dr. Dre deu um susto em seus fãs na noite da última terça-feira, dia 5. O rapper sofreu um aneurisma cerebral no último domingo, dia 3, e foi parar na UTI do hospital Cedars-Sinai Medical Center, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Segundo informações do site TMZ, o primeiro a reportar a notícia, o músico está em condição estável e se encontrava lúcido na terça-feira, mas até a manhã desta quarta-feira, dia 6, os médicos não conseguiram descobrir o que causou o sangramento no cérebro do artista. Dr. Dre segue internado e fazendo uma bateria de exames que, possivelmente, poderão esclarecer o seu estado de saúde.

Após a notícia viralizar na internet, Dr. Dre resolveu se pronunciar em seu perfil oficial do Instagram. Cerca de três horas depois, o rapper apareceu nas redes sociais para tranquilizar os fãs e agradecer pelo apoio.

Obrigado à minha família, amigos e fãs pelo interesse e desejos de melhoras. Estou ótimo e recebendo um tratamento excelente do meu time de médicos. Sairei do hospital e estarei em casa em breve. Aprecio os maravilhosos profissionais médicos do Cedars. Um amor!, escreveu.

Ainda bem que ele está se recuperando, não é? Desejamos melhoras a Dr. Dre!