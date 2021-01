Internautas especulam romance entre Anitta e ex-affair de Cristiano Ronaldo

06/01/2021 | 09:10



Anitta está curtindo alguns dias de férias na cidade de Aspen, no estado norte-americano do Colorado, depois de se apresentar no badalado Réveillon de Nova York. No entanto, ela não está sozinha: as amigas Daniella Grace e Janelle Renée aparecem com frequência nos cliques da cantora - e isso tem criado expectativas de um affair entre os fãs da artista, segundo o jornal Extra.

Alguns dos registros postados por Anitta ao longo dos últimos dias mostram ela e Daniella brincando na neve e esquiando. Em um dos vídeos, publicado pela cantora através dos Stories do Instagram, ela mostra um passeio noturno com a amiga pelas ruas cobertas de neve, e descreve o cenário como muito romântico, o que chamou a atenção de alguns fãs. Na mesma ocasião, ela chegou a brincar afirmando que não existiriam homens no nível das duas.

Esses registros foram o suficiente para que alguns internautas começassem a especular um possível romance entre as amigas nos comentários das postagens da cantora no Instagram - onde alguns deram até mesmo nome para o casal, Aniella - e no Twitter.

Daniella, como é possível notar pelos vídeos de esqui compartilhados pelas três amigas, tem bastante afinidade com os esportes, principalmente com esportes de neve. A moça, de 30 anos de idade, inclusive já se relacionou com alguns esportistas como Cristiano Ronaldo, em 2016. De acordo com o jornal Extra, apesar de morar nos Estados Unidos, Daniella foi vista com certa frequência em Lisboa na época em que viveu um affair com o jogador, se hospedando em seus hotéis favoritos.

Outros esportistas com os quais Daniella já teria se envolvido são o goleiro alemão Loris Karius, o jogador de basquete Blake Griffin, e o ciclista Taylor Phinney.

E aí, será que está rolando alguma coisa entre as duas?