Com 'triple-double', Doncic brilha e comanda vitória dos Mavericks sobre Rockets

Um dos astros da nova geração da NBA, o esloveno Luka Doncic brilhou mais uma vez em quadra pelo Dallas Mavericks. Na rodada de segunda-feira, o armador comandou o seu time à vitória no duelo texano sobre o Houston Rockets por 113 a 100, fora de casa, com um "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos) de 33 pontos, 16 rebotes e 11 assistências.

Com a ajuda de Tim Hardaway Jr., que teve 30 pontos e sete rebotes, Doncic viu o adversário sofrer com a forte defesa imposta pelos visitantes. O cestinha dos Rockets foi Christian Wood, com 23 pontos e sete rebotes, e James Harden, que sofreu com uma boa marcação de David Nwaba, fez 21 e deu 10 assistências, mas converteu apenas 29% de seus arremessos de quadra.

Apesar de ainda ter uma campanha negativa - são três vitórias e quatro derrotas neste início de temporada regular -, os Mavericks assumiram a oitava colocação da Conferência Oeste. Já os Rockets, com três derrotas em cinco partidas, ocupam a 10.ª posição.

Quem também brilhou foi Giannis Antetokounmpo. Com mais uma grande exibição do astro grego, o Milwaukee Bucks superou, em casa, o Detroit Pistons por 125 a 115, obtendo o seu segundo triunfo consecutivo. A equipe de Wisconsin soma agora quatro resultados positivos em sete jogos e já ocupa um lugar no G-8 da Conferência Leste.

Antetokounmpo se destacou marcando 43 pontos e registrando ainda nove rebotes, quatro assistências e um toco. O grego já havia sido determinante na vitória sobre o Chicago Bulls na noite anterior, porém com um desempenho mais "modesto": 29 pontos, 12 rebotes, oito assistências, dois roubos de bola e igual número de tocos.

Em San Francisco, Stephen Curry mostrou mais uma vez que está pronto para ajudar o Golden State Warriors a voltar a ser temido pelos rivais. Um dia depois de bater o recorde da franquia com 62 pontos na vitória sobre o Portland Trail Blazers, o armador fez "apenas" 30 - além de nove rebotes e oito assistências - no triunfo sobre o Sacramento Kings por 137 a 106.

Confira a rodada de segunda-feira da NBA:

Orlando Magic 103 x 83 Cleveland Cavaliers

Philadelphia 76ers 118 x 101 Charlotte Hornets

Atlanta Hawks 108 x 113 New York Knicks

Miami Heat 118 x 90 Oklahoma City Thunder

Toronto Raptors 114 x 126 Boston Celtics

Houston Rockets 100 x 113 Dallas Mevericks

Milwaukee Bucks 125 x 115 Detroit Pistons

New Orleans Pelicans 116 x 118 Indiana Pacers

Golden State Warriors 137 x 106 Sacramento Kings

Confira a rodada de terça-feira da NBA:

Brooklyn Nets x Utah Jazz

Memphis Grizzlies x Los Angeles Lakers

Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves

Los Angeles Clippers x San Antonio Spurs

Portland Trail Blazers x Chicago Bulls