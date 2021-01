Fátima Bernardes se despede do filho, Vinícius, em aeroporto: Não sabemos quando vamos nos reencontrar

03/01/2021 | 13:10



Após celebrar a volta do filho Vinícius Bonemer para o Brasil para as férias de fim de ano, Fátima Bernardes se despediu mais uma vez do rapaz no último sábado, dia 2, no Riogaleão Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro. Junto com a namorada, Thalita Martins, Vinícius mora e estuda na França.

Em postagem em seu Instagram, a apresentadora publicou uma foto dando um abraço no moço, um dos trigêmeos filhos de Fátima com o ex-marido, William Bonner. No texto da publicação, ela lamentou o fato de não saber quando verá o filho pessoalmente novamente, por causa da pandemia do novo coronavírus:

Que poder tem um abraço. Meu filho e a namorada embarcaram hoje para a França para recomeçar os estudos, depois das férias de Natal. Não sabemos quando vamos nos reencontrar por conta dessa pandemia, mas o amor envolvido nesse abraço vai nos dar força pra esperar. Boa viagem, Vini. Boa viagem, Thalita. Vão com Deus.