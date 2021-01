Junior Barranquilla anuncia acerto com Palmeiras para novo empréstimo de Borja

03/01/2021 | 12:39



O atacante Miguel Borja seguirá jogando no Junior Barranquilla, da Colômbia, no primeiro semestre deste ano. O clube colombiano anunciou neste domingo, em seu site oficial e nas redes sociais, a permanência do jogador no elenco até o dia 30 de junho depois de um acordo com o Palmeiras, detentor dos direitos econômicos.

No clube de Barranquilla desde o início do ano passado, Borja foi emprestado mais uma vez pelo Palmeiras com uma cláusula no contrato que o libera em caso de uma oferta para venda. A equipe colombiana vai pagar os salários do jogador integralmente e terá o direito de cobrir antes os valores para aquisição definitiva.

A negociação estava sendo feita entre os presidentes dos dois clubes - Mauricio Galiotte, do Palmeiras, e Fuad Char, do Junior Barranquilla - e intermediada por Juan Pablo Pachon, empresário do atleta.

O clube de Barranquilla postou em suas redes sociais um vídeo e uma foto anunciado o acerto para a renovação com o jogador. O próprio Borja também divulgou a novidade. Após o fim do primeiro empréstimo, cogitou-se a possibilidade de o atacante retornar ao Palmeiras, sobretudo por uma parte da torcida. Porém, a ideia do clube sempre foi conseguir uma nova negociação.

Com 20 gols em 36 partidas na primeira temporada pelo Junior Barranquilla, Borja e seu estafe sempre trabalharam pela permanência no clube, do qual o jogador é torcedor de infância. "O goleador fica em casa! Miguel Ángel Borja Hernández seguirá sendo 'Tiburón' (apelido do time). O atacante está preparado para viver as alegrias con esta preciosa camisa. ¡VAMOS JUNTOS PAPÁ!", escreveu o clube colombiano no Twitter.

Contratado pelo Palmeiras junto ao Atlético Nacional, também da Colômbia, em 2017, por R$ 33 milhões, Borja atuou no time brasileiro em 112 partidas, balançando as redes 36 vezes.