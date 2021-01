03/01/2021 | 11:10



Claudia Raia completará 55 anos de idade em 2021 e mostrou que ainda está com tudo em cima em post em seu Instagram. A atriz, que está na Bahia após as festas de fim de ano, resolveu dar um passeio pela praia com o companheiro, Jarbas Homem de Mello, e arrancou elogios de famosos e anônimos.

No vídeo, os dois, que estão juntos desde 2012, são filmados de costas vestindo trajes de banho. Usando biquíni de animal print, Claudia chamou a atenção pela boa forma. A modelo e apresentadora Isabella Fiorentino brincou:

E eu acabei fazer donuts e comi três. Deusa das galáxias!

Fãs também não deixaram de escrever comentários elogiosos:

Essa mulher precisa ser estudada, linda!